Tchad – Royaume-Uni : £5 millions d'aide britannique supplémentaire pour les réfugiés soudanais

« Lors d'un entretien avec le Ministre des Affaires Étrangères, M. Fadoul, j'ai réaffirmé notre soutien face aux atrocités commises au Darfour. Nous avons convenu que les civils devaient être protégés. »

Cette aide vise à soutenir le Tchad dans son accueil des réfugiés soudanais fuyant le conflit.Le Royaume-Uni réaffirme ainsi son soutien face à la crise régionale. La Ministre Chapman a déclaré ce dimanche 2 novembre 2025 :Le Royaume-Uni insiste par ailleurs sur la nécessité d'une fin rapide au conflit au Soudan.