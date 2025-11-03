Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad – Royaume-Uni : £5 millions d'aide britannique supplémentaire pour les réfugiés soudanais


Alwihda Info | Par - 3 Novembre 2025


Lors de son entretien avec le Ministre des Affaires Étrangères du Tchad, M. Mahamat Saleh Annadif Fadoul, la Ministre d'État britannique, Jenny Chapman, a confirmé l'octroi d'une aide humanitaire supplémentaire de 5 millions de livres sterling (£5 millions).





  Cette aide vise à soutenir le Tchad dans son accueil des réfugiés soudanais fuyant le conflit.
 
Le Royaume-Uni réaffirme ainsi son soutien face à la crise régionale. La Ministre Chapman a déclaré ce dimanche 2 novembre 2025 :
« Lors d'un entretien avec le Ministre des Affaires Étrangères, M. Fadoul, j'ai réaffirmé notre soutien face aux atrocités commises au Darfour. Nous avons convenu que les civils devaient être protégés. »



Le Royaume-Uni insiste par ailleurs sur la nécessité d'une fin rapide au conflit au Soudan.
Peter Kum
