Tchad : nominations d'administrateurs délégués auprès des Communes d'arrondissement de N'Djamena

Par décret N°2302/PR/PM/MATD/2025 du 17 septembre 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées Administrateurs Délégués auprès des Communes d'arrondissement de Ndjamena ci-après :



COMMUNE DU 1er ARRONDISSEMENT

● Administrateur délégué : Monsieur DAVID DURAND en remplacement de Monsieur IDRISS ADOUM HARAN, appelé à d'autres fonctions.

COMMUNE DU 5éme ARRONDISSEMENT

● Délégué : Monsieur IDRISS ADOUM HARAN en remplacement de Monsieur SADICK MOURO IBRAHIM, appelé à d'autres fonctions.