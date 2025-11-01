Tchad : Le premier ministre appelle à une mobilisation totale pour le succès du PND

Dans son adresse, le Premier Ministre a félicité l’engagement du Comité d'organisation et les a exhortés à une mobilisation totale pour la réussite de ce grand rendez-vous porteur de développement pour le Tchad. Il a rappelé que le Gouvernement de la 5ᵉ République est un Gouvernement d’action et de résultats, et que le PND « Tchad Connexion 2030 » constitue une mission nationale incontournable pour produire ces résultats tangibles attendus par la population tchadienne.



Le Président du comité d'organisation de cette table ronde, le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Plan et du Budget, M. Tahir Hamid Nguilin, a rassuré le Chef du Gouvernement que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Il a présenté les projets soumis aux ministres concernés, les panels, ateliers thématiques et protocoles prévus à cet effet.