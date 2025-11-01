Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le premier ministre appelle à une mobilisation totale pour le succès du PND


Alwihda Info | Par Alwihda - 1 Novembre 2025


PND Tchad connexion 2030, jour J-9. C'est soucieux de ce chrono et surtout de la réussite de l'événement que le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, ALLAH MAYE Halina a réuni autour de lui ce samedi 1er novembre 2025, les membres du comité d'organisation de la table ronde d’Abu Dhabi sur le Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 » prévue du 10 au 11 novembre 2025, informe la Primature.


Tchad : Le premier ministre appelle à une mobilisation totale pour le succès du PND
Dans son adresse, le Premier Ministre a félicité l’engagement du Comité d'organisation et les a exhortés à une mobilisation totale pour la réussite de ce grand rendez-vous porteur de développement pour le Tchad. Il a rappelé que le Gouvernement de la 5ᵉ République est un Gouvernement d’action et de résultats, et que le PND « Tchad Connexion 2030 » constitue une mission nationale incontournable pour produire ces résultats tangibles attendus par la population tchadienne.

Le Président du comité d'organisation de cette table ronde, le Ministre d’État, Ministre des Finances, du Plan et du Budget, M. Tahir Hamid Nguilin, a rassuré le Chef du Gouvernement que toutes les dispositions sont prises pour la réussite de l'événement. Il a présenté les projets soumis aux ministres concernés, les panels, ateliers thématiques et protocoles prévus à cet effet.


