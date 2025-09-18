Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

La Coalition "Fils du Tchad" réaffirme son soutien aux institutions et à l’initiative parlementaire de révision constitutionnelle


Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 18 Septembre 2025


Le président de la Coalition des Associations Civiles pour la Construction et le Développement, dénommée Fils du Tchad (CACCDFT), M. Fayçal Hissein Hassan Abakar, a animé ce jeudi 18 septembre 2025 un point de presse au Centre culturel Baba Moustapha de N’Djamena. Objectif : clarifier la position de son organisation sur l’initiative parlementaire de révision technique de la Constitution.


La Coalition "Fils du Tchad" réaffirme son soutien aux institutions et à l’initiative parlementaire de révision constitutionnelle
Selon la Coalition, la révision technique de la Constitution est une pratique démocratique reconnue. « La Constitution est un texte vivant qui doit évoluer et s’adapter aux réalités et aux défis auxquels le pays est confronté, notamment ceux qui freinent l’amélioration des conditions de vie de la population. Modifier la Constitution n’est pas une trahison de la démocratie, mais un renforcement du jeu démocratique dans son fondement le plus basique », a déclaré M. Fayçal Hissein Hassan Abakar.

Une initiative parlementaire légitime

Le président de la Coalition a insisté sur le fait que cette initiative est strictement parlementaire et reflète donc la volonté du peuple : « Les citoyens ont confié à leurs représentants le pouvoir de porter leur voix à l’Assemblée nationale et au Sénat. De ce fait, cette révision est l’expression même de la souveraineté populaire. »

Une nécessité nationale et légale

Pour M. Fayçal, cette révision constitutionnelle est dictée par les défis socio-économiques et sécuritaires auxquels le Tchad est confronté. Elle vise à renforcer des institutions plus fortes, stables et souveraines, et s’inscrit dans le respect des articles 280 et 281 de la Constitution.

« Cette initiative n’est pas née du hasard, mais d’un constat : la Constitution actuelle a montré ses limites. La réviser, c’est donner à notre démocratie des outils plus modernes, plus solides et plus proches du peuple », a-t-il ajouté.

Les engagements de la Coalition

À l’issue de cette déclaration, la Coalition « Fils du Tchad » a :
  • réaffirmé son soutien total aux institutions de la République et à l’initiative parlementaire en cours ;
  • exprimé sa compréhension envers ceux qui s’y opposent, tout en les invitant à percevoir cette révision comme une opportunité de renforcer la stabilité, la démocratie et la prospérité nationale ;
  • rappelé que l’Assemblée nationale et le Sénat incarnent l’autorité suprême de la République et que leurs initiatives doivent être respectées ;
  • encouragé les parlementaires à mener ce processus avec responsabilité et à finaliser toutes les procédures légales nécessaires à son adoption.
La Coalition « Fils du Tchad » regroupe 48 associations de la société civile œuvrant pour la construction et le développement, et a jugé essentiel de rendre publique sa position officielle sur cette initiative de révision constitutionnelle.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/09/2025

Tchad : nominations d'administrateurs délégués auprès des Communes d'arrondissement de N'Djamena

Tchad : nominations d'administrateurs délégués auprès des Communes d'arrondissement de N'Djamena

Tchad : le CARE-Tchad et ses alliés dévoilent les projets d'autonomisation sociale et de protection sanitaire Tchad : le CARE-Tchad et ses alliés dévoilent les projets d'autonomisation sociale et de protection sanitaire 17/09/2025

Populaires

Tchad : nomination d'un conseiller chargé de mission à la Présidence

17/09/2025

Tchad : nomination au Comité de règlement des différends de l'ARMP

18/09/2025

Tchad : un conseil ordinaire des ministres autour du chef de l'État

18/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter