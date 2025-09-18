









TCHAD La Coalition "Fils du Tchad" réaffirme son soutien aux institutions et à l’initiative parlementaire de révision constitutionnelle

Alwihda Info | Par Hassan Abderamane - 18 Septembre 2025



Le président de la Coalition des Associations Civiles pour la Construction et le Développement, dénommée Fils du Tchad (CACCDFT), M. Fayçal Hissein Hassan Abakar, a animé ce jeudi 18 septembre 2025 un point de presse au Centre culturel Baba Moustapha de N’Djamena. Objectif : clarifier la position de son organisation sur l’initiative parlementaire de révision technique de la Constitution.





Une initiative parlementaire légitime



Le président de la Coalition a insisté sur le fait que cette initiative est strictement parlementaire et reflète donc la volonté du peuple : « Les citoyens ont confié à leurs représentants le pouvoir de porter leur voix à l’Assemblée nationale et au Sénat. De ce fait, cette révision est l’expression même de la souveraineté populaire. »



Une nécessité nationale et légale



Pour M. Fayçal, cette révision constitutionnelle est dictée par les défis socio-économiques et sécuritaires auxquels le Tchad est confronté. Elle vise à renforcer des institutions plus fortes, stables et souveraines, et s’inscrit dans le respect des articles 280 et 281 de la Constitution.



« Cette initiative n’est pas née du hasard, mais d’un constat : la Constitution actuelle a montré ses limites. La réviser, c’est donner à notre démocratie des outils plus modernes, plus solides et plus proches du peuple », a-t-il ajouté.



Les engagements de la Coalition



À l’issue de cette déclaration, la Coalition « Fils du Tchad » a : réaffirmé son soutien total aux institutions de la République et à l’initiative parlementaire en cours ;

exprimé sa compréhension envers ceux qui s’y opposent, tout en les invitant à percevoir cette révision comme une opportunité de renforcer la stabilité, la démocratie et la prospérité nationale ;

rappelé que l’Assemblée nationale et le Sénat incarnent l’autorité suprême de la République et que leurs initiatives doivent être respectées ;

encouragé les parlementaires à mener ce processus avec responsabilité et à finaliser toutes les procédures légales nécessaires à son adoption. La Coalition « Fils du Tchad » regroupe 48 associations de la société civile œuvrant pour la construction et le développement, et a jugé essentiel de rendre publique sa position officielle sur cette initiative de révision constitutionnelle. Selon la Coalition, la révision technique de la Constitution est une pratique démocratique reconnue. « La Constitution est un texte vivant qui doit évoluer et s’adapter aux réalités et aux défis auxquels le pays est confronté, notamment ceux qui freinent l’amélioration des conditions de vie de la population. Modifier la Constitution n’est pas une trahison de la démocratie, mais un renforcement du jeu démocratique dans son fondement le plus basique », a déclaré M. Fayçal Hissein Hassan Abakar.Le président de la Coalition a insisté sur le fait que cette initiative est strictement parlementaire et reflète donc la volonté du peuple : « Les citoyens ont confié à leurs représentants le pouvoir de porter leur voix à l’Assemblée nationale et au Sénat. De ce fait, cette révision est l’expression même de la souveraineté populaire. »Pour M. Fayçal, cette révision constitutionnelle est dictée par les défis socio-économiques et sécuritaires auxquels le Tchad est confronté. Elle vise à renforcer des institutions plus fortes, stables et souveraines, et s’inscrit dans le respect des articles 280 et 281 de la Constitution.« Cette initiative n’est pas née du hasard, mais d’un constat : la Constitution actuelle a montré ses limites. La réviser, c’est donner à notre démocratie des outils plus modernes, plus solides et plus proches du peuple », a-t-il ajouté.À l’issue de cette déclaration, la Coalition « Fils du Tchad » a :La Coalition « Fils du Tchad » regroupe 48 associations de la société civile œuvrant pour la construction et le développement, et a jugé essentiel de rendre publique sa position officielle sur cette initiative de révision constitutionnelle.





