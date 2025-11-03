Tchad : Ouverture de la 2ème édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO)

Le styliste Hissien Adamou Camara a affirmé que le FIMMO est bien plus qu'un simple rendez-vous de mode : c'est une plateforme de coopération, d'inclusion et de créativité partagée entre l'Afrique et l'Europe.







Le styliste a exposé l'ambition claire du festival : faire de la mode un levier d'emploi, de valorisation culturelle et de développement durable en créant des passerelles solides entre les savoir-faire, les générations et les territoires.







À travers cette édition, l'objectif est de :



Stimuler un écosystème professionnel fort où créateurs, formateurs, institutions et partenaires économiques travaillent ensemble.

Bâtir un modèle économique durable pour le secteur de la mode en Afrique.





La présence d'invités internationaux incarne l'esprit du FIMMO, un espace d'échange, de formation, d'inspiration et de coopération.







Le festival s'étalera sur plusieurs jours, avec un programme structuré :



