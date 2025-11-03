Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Ouverture de la 2ème édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO)


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 3 Novembre 2025


La deuxième édition du Festival International des Métiers de la Mode (FIMMO) a été lancée officiellement à travers une conférence de presse tenue ce 3 novembre 2025.


Le styliste Hissien Adamou Camara a affirmé que le FIMMO est bien plus qu'un simple rendez-vous de mode : c'est une plateforme de coopération, d'inclusion et de créativité partagée entre l'Afrique et l'Europe.

 

Le styliste a exposé l'ambition claire du festival : faire de la mode un levier d'emploi, de valorisation culturelle et de développement durable en créant des passerelles solides entre les savoir-faire, les générations et les territoires.

 

À travers cette édition, l'objectif est de :

  • Stimuler un écosystème professionnel fort où créateurs, formateurs, institutions et partenaires économiques travaillent ensemble.

  • Bâtir un modèle économique durable pour le secteur de la mode en Afrique.



La présence d'invités internationaux incarne l'esprit du FIMMO, un espace d'échange, de formation, d'inspiration et de coopération.

 

 

Le festival s'étalera sur plusieurs jours, avec un programme structuré :
 
 

Date Événement Lieu Coût d'entrée
5 novembre Défilé Centre IFT 1 000 FCFA
6 novembre Défilé Centre IFT 2 000 FCFA
7 novembre Apothéose et Soirée de Clôture L'Amandine Drive Non spécifié


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
