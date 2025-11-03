Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le club AS PSI lance officiellement sa saison sportive 2025-2026


Alwihda Info | Par Hibé Ouadjouli Evarist - 3 Novembre 2025


Le club de football AS PSI a lancé officiellement sa saison sportive 2025-2026 ce lundi 3 novembre 2025 au stade MIDI à Mandjafa, en présence des dirigeants et des joueurs.


  Le vice-président de l’AS PSI, Achekh Yacoub Hassan, a rappelé que cette rentrée intervient alors que le club est retenu pour participer au Championnat National de Ligue 1.

 
« On doit se préparer pour affronter cette compétition qui, déjà, sera une première pour notre équipe. Un championnat intégral où on attend impatiemment le calendrier pour être fixé sur nos adversaires », a-t-il indiqué.


Les entraînements ont commencé immédiatement pour affiner la stratégie de l'équipe. Le vice-président s'est dit convaincu que l'équipe fera de son mieux, visant à être la meilleure et, pourquoi pas, à remporter ce premier championnat national intégral.

 
Achekh Yacoub Hassan a profité de l'occasion pour lancer un vibrant appel aux sponsors afin d'accompagner l'AS PSI dans cette phase cruciale.
 
  • Le coach, Abakar Tahir, a remercié les responsables de PSI pour leur soutien et a salué l'apport de l'armée aux côtés de la jeunesse à travers le club. Il a également exprimé l'espoir que les efforts de la nouvelle équipe dirigeante de la Fédération Tchadienne de Football se poursuivent, garantissant la continuité du championnat.
  • Le capitaine, Issa Hassa Allah, a assuré que l'équipe se battr[a] jusqu’au bout, quel que soit l'adversaire.
 

Informations clés sur le club

 
  • Saison précédente (2023-2024) : L'AS PSI est champion du Tchad et champion de la ville de N'Djamena.
  • Soutien Institutionnel : Le projet sportif du club est soutenu par la Direction Générale de la Division des Groupements Spéciaux Anti-terroristes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
