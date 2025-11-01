Cameroun : Des appels à une opération "villes mortes" de trois jours, à partir de ce lundi, circulent parmi les Camerounais





Le gouvernement condamne fermement ces appels et appelle au calme. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a réagi en dénonçant les appels à l’insurrection et aux "villes mortes", soulignant que "ces mots d’ordre sont de nature à mettre en péril la vie de la nation, la paix sociale et le développement économique".







Dans une déclaration faite ce 2 novembre, le porte-parole du gouvernement rappelle que de tels mouvements ont déjà entraîné des manifestations violentes, des pillages et des destructions d’édifices publics et privés. Le Ministre prévient que de tels faits "sont prévus et réprimés par le Code pénal". Il a ainsi exhorté la population à "prendre garde de souscrire à des mots d’ordre inopportuns" afin de préserver la stabilité et la cohésion sociale.