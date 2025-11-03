Football : les Saos Dames accueillies en héroïnes à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena

À leur descente d’avion, la ferveur populaire était à son comble. Une foule compacte, composée du ministre de la Jeunesse et des Sports, du président de la Fédération tchadienne de football association (FTFA), de responsables de clubs locaux et de nombreux supporters, les a accueillies dans une ambiance festive, rythmée par des youyous, chants et vuvuzelas.
Après l’aéroport, les joueuses ont été conduites au siège de la FTFA à Ardeb-Djoumal, où une cérémonie officielle a été organisée en leur honneur.
Entre émotion et fierté nationale
Dans son allocution empreinte d’émotion, la capitaine Kaltouma Djamen Béatrice a exprimé sa joie et sa gratitude face à cet accueil chaleureux :
« Nous sommes fières d’avoir porté haut les couleurs du Tchad. Ce soutien populaire nous donne encore plus de force pour la suite. »
Le sélectionneur national, Mahamat Nour André, alias Koundé, a salué la préparation sérieuse et rigoureuse de l’équipe avant le tournoi, soulignant que cette victoire est le fruit d’un travail collectif soutenu par la Fédération tchadienne de football.
Des engagements forts pour le développement du football féminin
En recevant le trophée des mains de la capitaine, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a félicité les Saos Dames pour leur exploit, tout en annonçant de nouvelles discussions avec les partenaires techniques et financiers en vue de renforcer le développement du football féminin et d’encourager l’émergence des talents dans toutes les disciplines sportives.
De son côté, le président de la FTFA, Tahir Oloy Hassan, a exprimé sa grande fierté et a annoncé la création imminente de la Ligue nationale de football féminin, chargée d’organiser un championnat national féminin dès cette année. Il a également évoqué la mise en place prochaine d’une académie de football dédiée à la formation et à la promotion des talents féminins.
Le tournoi FIFA Unites Women’s Series vise à rapprocher les peuples et à promouvoir les valeurs de tolérance et de paix à travers le sport, tout en encourageant la participation des femmes au football et en valorisant leur rôle dans la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle.
