Football : les Saos Dames accueillies en héroïnes à l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena

Des engagements forts pour le développement du football féminin



En recevant le trophée des mains de la capitaine, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a félicité les Saos Dames pour leur exploit, tout en annonçant de nouvelles discussions avec les partenaires techniques et financiers en vue de renforcer le développement du football féminin et d’encourager l’émergence des talents dans toutes les disciplines sportives.



De son côté, le président de la FTFA, Tahir Oloy Hassan, a exprimé sa grande fierté et a annoncé la création imminente de la Ligue nationale de football féminin, chargée d’organiser un championnat national féminin dès cette année. Il a également évoqué la mise en place prochaine d’une académie de football dédiée à la formation et à la promotion des talents féminins.



Le tournoi FIFA Unites Women’s Series vise à rapprocher les peuples et à promouvoir les valeurs de tolérance et de paix à travers le sport, tout en encourageant la participation des femmes au football et en valorisant leur rôle dans la promotion du dialogue et de la compréhension mutuelle.