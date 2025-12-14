La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) annonce avec une grande fierté l’entrée officielle de son équipe nationale féminine de football au classement de la FIFA.
SPORTS
Tchad : L'équipe nationale féminine de football fait son entrée historique au classement FIFA
Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Décembre 2025
C’est avec une grande fierté que la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) annonce à l’opinion publique sportive l’entrée officielle de l’équipe nationale féminine de football au classement mondial de la FIFA.
La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) annonce avec une grande fierté l'entrée officielle de son équipe nationale féminine de football au classement de la FIFA.
La FTFA se réjouit de cette étape historique et réaffirme son engagement à poursuivre le développement et la promotion du football féminin dans le pays. Cette reconnaissance au niveau international est un encouragement pour toutes les joueuses et un signe que le football féminin au Tchad continue de gagner en importance et en visibilité.
