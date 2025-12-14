Tchad : L'équipe nationale féminine de football fait son entrée historique au classement FIFA





La Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) annonce avec une grande fierté l’entrée officielle de son équipe nationale féminine de football au classement de la FIFA.



Une Performance Historique Cette réussite est le fruit de l'engagement et de la détermination du Bureau exécutif de la FTFA, sous la conduite de son président, Monsieur Tahir Oloy Hassan. Cette avancée marque un tournant important pour le football féminin au Tchad.



Engagement pour le Football Féminin La FTFA se réjouit de cette étape historique et réaffirme son engagement à poursuivre le développement et la promotion du football féminin dans le pays. Cette reconnaissance au niveau international est un encouragement pour toutes les joueuses et un signe que le football féminin au Tchad continue de gagner en importance et en visibilité. L’entrée de l’équipe nationale féminine dans le classement FIFA est une source de fierté pour le Tchad et témoigne des efforts collectifs pour promouvoir le sport au féminin. La FTFA reste déterminée à soutenir cette dynamique pour renforcer le rôle des femmes dans le football.