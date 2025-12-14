Alwihda Info
SPORTS

Tchad : L'équipe nationale féminine de football fait son entrée historique au classement FIFA


Alwihda Info | Par - 15 Décembre 2025


C’est avec une grande fierté que la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA) annonce à l’opinion publique sportive l’entrée officielle de l’équipe nationale féminine de football au classement mondial de la FIFA.


Une Performance Historique

  Cette réussite est le fruit de l'engagement et de la détermination du Bureau exécutif de la FTFA, sous la conduite de son président, Monsieur Tahir Oloy Hassan. Cette avancée marque un tournant important pour le football féminin au Tchad.



Engagement pour le Football Féminin

  La FTFA se réjouit de cette étape historique et réaffirme son engagement à poursuivre le développement et la promotion du football féminin dans le pays. Cette reconnaissance au niveau international est un encouragement pour toutes les joueuses et un signe que le football féminin au Tchad continue de gagner en importance et en visibilité.

 

L’entrée de l’équipe nationale féminine dans le classement FIFA est une source de fierté pour le Tchad et témoigne des efforts collectifs pour promouvoir le sport au féminin. La FTFA reste déterminée à soutenir cette dynamique pour renforcer le rôle des femmes dans le football.
Peter Kum
