Tchad : Le Championnat national lancé en force au stade Paris-Congo

Pour cette rencontre inaugurale, l’AS PSI de N’Djaména était opposée à l’AS Santé d’Abéché dans une confrontation vive et riche en intensité. Très disputée, elle a tenu toutes ses promesses, avec des phases de jeu rythmées et une forte détermination de part et d’autre.







Malgré l’exclusion de l’un de ses joueurs en seconde période, l’AS PSI a fait preuve de caractère et de solidité collective pour finalement s’imposer sur le score de 2 à 1 face à la formation venue d’Abéché.







Ce premier acte donne le ton d’un championnat qui s’annonce rude et exigeant, où chaque équipe devra faire preuve d’abnégation, de discipline et d’engagement pour espérer tirer son épingle du jeu. Le public, lui, peut déjà s’attendre à une saison palpitante sur les pelouses tchadiennes.

