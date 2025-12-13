Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
SPORTS

Tchad : Le Championnat national lancé en force au stade Paris-Congo


Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 14 Décembre 2025


Le football tchadien a renoué avec l’effervescence ce 13 décembre 2025 à N'Djamena, à l’occasion du coup d’envoi officiel du Championnat national. La cérémonie a été donnée par Tahir Oloy Hassan, président de la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA). La cérémonie s’est tenue sur la pelouse du stade Paris-Congo, en présence de centaines de passionnés venus vibrer au rythme du ballon rond.


Tchad : Le Championnat national lancé en force au stade Paris-Congo



 

Pour cette rencontre inaugurale, l’AS PSI de N’Djaména était opposée à l’AS Santé d’Abéché dans une confrontation vive et riche en intensité. Très disputée, elle a tenu toutes ses promesses, avec des phases de jeu rythmées et une forte détermination de part et d’autre.

 

Malgré l’exclusion de l’un de ses joueurs en seconde période, l’AS PSI a fait preuve de caractère et de solidité collective pour finalement s’imposer sur le score de 2 à 1 face à la formation venue d’Abéché.

 

Ce premier acte donne le ton d’un championnat qui s’annonce rude et exigeant, où chaque équipe devra faire preuve d’abnégation, de discipline et d’engagement pour espérer tirer son épingle du jeu. Le public, lui, peut déjà s’attendre à une saison palpitante sur les pelouses tchadiennes.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/12/2025

Les évêques du Tchad demandent au chef de l'État "d’accorder une amnistie aux prisonniers"

Les évêques du Tchad demandent au chef de l'État "d’accorder une amnistie aux prisonniers"

Tchad : Fatime Rahman, Miss Model of the World 2025, rentre au bercail en héroïne Tchad : Fatime Rahman, Miss Model of the World 2025, rentre au bercail en héroïne 13/12/2025

Populaires

Tchad : À Abéché, la boutique Harmonie Élégance rouvre ses portes après quatre mois d’interruption

13/12/2025

Tchad : 35e anniversaire de la démocratie – Paul MBAÏNODOUM NGARTELBAYE lance un appel à l'unité et à la paix

13/12/2025

Tchad : PSSET et COSET alertent sur un risque de perturbation de l’année scolaire 2025-2026

13/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 12/12/2025 - Barra Lutter

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Pourquoi certaines femmes attendent encore d’être entretenues par les hommes ?

Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? Tchad : quand l’échec devient une force, pourquoi tomber ouvre parfois la voie vers la réussite ? 10/12/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter