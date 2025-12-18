Tchad : la commune de N’Djamena lance officiellement la Coupe intercommunale de la Solidarité











Par Katchibé Mapagne - 18 Décembre 2025





Le maire de la ville de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a officiellement lancé, le 17 décembre 2025, au stade de Paris-Congo, la Coupe intercommunale de la Solidarité.



Ce tournoi réunit les dix arrondissements de la capitale et, placé sous le signe de la fraternité et de la cohésion sociale, vise à renforcer le vivre-ensemble à travers le sport. Il se déroule autour du slogan : « Un ballon, dix arrondissements, une seule ville ».



Dans son discours, Zenaba Edith, maire du 6ᵉ arrondissement, a salué les autorités municipales et les organisateurs, pour avoir choisi sa commune pour abriter cette cérémonie solennelle. Elle a rappelé que ce choix était à la fois un honneur et un engagement, symbolisant la confiance placée en leur arrondissement comme terre d’accueil, de fraternité et de rassemblement.



« Cette Coupe intercommunale de la Solidarité n’est pas seulement un tournoi de football. Elle porte un message fort : celui du vivre-ensemble, du respect mutuel, du fair-play, de la cohésion sociale et de la fraternité entre les populations, tout en favorisant le rapprochement entre les dix arrondissements. À travers cette compétition, nous encourageons nos jeunes à cultiver l’esprit d’équipe, la discipline, l’unité et le respect des règles », a-t-elle affirmé.



Pour sa part, le maire de N’Djamena, Senoussi Hassana Abdoulaye, a souligné, dans son discours d’ouverture, que le sport et le football représentent bien plus qu’un simple jeu. « Le sport est un langage universel, un levier puissant de rassemblement et un creuset de fraternité. Là où les mots divisent parfois, le football crée des ponts. C’est dans cette conviction que la commune de N’Djamena a initié la Coupe intercommunale de la Solidarité. Cet événement incarne la vision et la politique sportive impulsées par les plus hautes autorités de notre pays, avec à leur tête le président de la République, Maréchal Mohamed Idriss Deby, dont l’engagement constant en faveur de la jeunesse, du sport et de la cohésion nationale inspire l’action publique à tous les niveaux. »



Le maire a également précisé les trois ambitions majeures de cette coupe : -Renforcer les liens de fraternité, de coopération et de solidarité entre les dix arrondissements ;

-Promouvoir le sport comme outil d’épanouissement et de développement pour la jeunesse ;

-Encourager l’engagement citoyen, aux côtés du gouvernement et du ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers des actions concrètes au service de la communauté.



Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, a salué cette initiative qui véhicule des valeurs républicaines fondées sur l’unité, la solidarité et le vivre-ensemble : « C’est une initiative louable qui contribue au développement des sports en général et du football en particulier, dans un contexte de décentralisation.



Aujourd’hui, les collectivités autonomes, notamment les communes, ont la pleine compétence en matière sportive et jeunesse. Le football est un vecteur qui unit, qui transcende les clivages et rapproche les populations. Il est essentiel de s’appuyer sur les instructeurs communaux pour offrir un meilleur encadrement aux jeunes et soutenir leur pratique sportive. »



À l’occasion de cette cérémonie, le maire de N’Djamena a remis les documents de la convention de partenariat sportif signée entre la mairie centrale et la Ligue provinciale de football de N’Djamena à son président, Mahamat Abdoulaye Adech. Pour cette première édition, deux arrondissements ont ouvert le tournoi : le 7e et le 10e arrondissement. La commune du 10ème arrondissement a remporté le match d’ouverture par tirs au but, sur le score de 4-3.





