Massacres au Darfour : la CPI enquête et alerte sur de possibles crimes contre l'humanité

Selon la CPI, ces atrocités s’inscrivent dans un contexte de violence généralisée qui ravage l’ensemble de la région du Darfour depuis avril 2023. Si ces actes sont avérés, ils pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité au sens du Statut de Rome.
Le Bureau rappelle qu’en vertu de la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, la CPI est compétente pour juger les crimes commis dans le cadre du conflit en cours au Darfour. Le Bureau enquête sur les crimes qui auraient été commis au Darfour depuis le début des hostilités en avril 2023. Comme indiqué dans son dernier rapport au Conseil de sécurité des Nations unies, le Bureau déploie des efforts considérables, notamment par des déploiements répétés sur le terrain, un engagement accru auprès des groupes de victimes et de la société civile, ainsi qu’une coopération renforcée avec les autorités nationales et les organisations internationales.
Dans le cadre de l'enquête en cours, le Bureau prend des mesures immédiates concernant les crimes présumés commis à El-Fasher afin de préserver et de recueillir les preuves pertinentes en vue de poursuites ultérieures. La récente condamnation par la Cour pénale internationale de M. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (également connu sous le nom d'Ali Kushayb), chef des Janjawid, pour des crimes similaires commis au Darfour en 2004, constitue un avertissement pour toutes les parties au conflit au Darfour : de tels crimes atroces devront répondre de leurs actes, prévient la CPI.
Le Bureau invite toutes les personnes et organisations œuvrant pour la justice et l'établissement des responsabilités à soumettre, via la plateforme sécurisée OTP Link, toute information ou preuve relative aux événements récents et passés à El-Fasher.
