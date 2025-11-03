Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Massacres au Darfour : la CPI enquête et alerte sur de possibles crimes contre l'humanité


Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Novembre 2025


Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale exprime sa profonde inquiétude et sa vive préoccupation face aux récents rapports en provenance d’El-Fasher faisant état de massacres, de viols et d’autres crimes qui auraient été commis lors des attaques des Forces de soutien rapide (FSR), selon un communiqué publié ce 3 novembre 2025.


Massacres au Darfour : la CPI enquête et alerte sur de possibles crimes contre l'humanité
Selon la CPI, ces atrocités s’inscrivent dans un contexte de violence généralisée qui ravage l’ensemble de la région du Darfour depuis avril 2023. Si ces actes sont avérés, ils pourraient constituer des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité au sens du Statut de Rome.

Le Bureau rappelle qu’en vertu de la résolution 1593 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies, la CPI est compétente pour juger les crimes commis dans le cadre du conflit en cours au Darfour. Le Bureau enquête sur les crimes qui auraient été commis au Darfour depuis le début des hostilités en avril 2023. Comme indiqué dans son dernier rapport au Conseil de sécurité des Nations unies, le Bureau déploie des efforts considérables, notamment par des déploiements répétés sur le terrain, un engagement accru auprès des groupes de victimes et de la société civile, ainsi qu’une coopération renforcée avec les autorités nationales et les organisations internationales.

Dans le cadre de l'enquête en cours, le Bureau prend des mesures immédiates concernant les crimes présumés commis à El-Fasher afin de préserver et de recueillir les preuves pertinentes en vue de poursuites ultérieures. La récente condamnation par la Cour pénale internationale de M. Ali Muhammad Ali Abd-Al-Rahman (également connu sous le nom d'Ali Kushayb), chef des Janjawid, pour des crimes similaires commis au Darfour en 2004, constitue un avertissement pour toutes les parties au conflit au Darfour : de tels crimes atroces devront répondre de leurs actes, prévient la CPI.

Le Bureau invite toutes les personnes et organisations œuvrant pour la justice et l'établissement des responsabilités à soumettre, via la plateforme sécurisée OTP Link, toute information ou preuve relative aux événements récents et passés à El-Fasher.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/11/2025

Tchad : Le Délégué Général du Kanem et les membres du CPN/MPS échangent sur la lutte contre les feux de brousse

Tchad : Le Délégué Général du Kanem et les membres du CPN/MPS échangent sur la lutte contre les feux de brousse

Tchad : Mobilisation des « Transformateurs » à N’Djamena pour l'évacuation sanitaire de Succès Masra Tchad : Mobilisation des « Transformateurs » à N’Djamena pour l'évacuation sanitaire de Succès Masra 02/11/2025

Populaires

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

02/11/2025

Cameroun : Des appels à une opération "villes mortes" de trois jours, à partir de ce lundi, circulent parmi les Camerounais

03/11/2025

Le quotidien précaire des réfugiés soudanais installés au Tchad

03/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud

La Toussaint : Une fête d'espérance et la vocation universelle à la sainteté La Toussaint : Une fête d'espérance et la vocation universelle à la sainteté 01/11/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter