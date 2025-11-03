AFRIQUE

Massacres au Darfour : la CPI enquête et alerte sur de possibles crimes contre l'humanité

Alwihda Info | Par Alwihda - 3 Novembre 2025

Le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale exprime sa profonde inquiétude et sa vive préoccupation face aux récents rapports en provenance d’El-Fasher faisant état de massacres, de viols et d’autres crimes qui auraient été commis lors des attaques des Forces de soutien rapide (FSR), selon un communiqué publié ce 3 novembre 2025.