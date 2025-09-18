Alwihda Info
TCHAD

Tchad : nomination au Comité de règlement des différends de l'ARMP


Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Septembre 2025


Par décret N°2303/PR/2025 du 17 septembre 2025, Monsieur AMIR ABDOULAYE ISSA est nommé membre du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) au titre de l'Administration publique en remplacement de Me HOUSSINE PHILIPPE.


