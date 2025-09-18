|
TCHAD
Tchad : nomination au Comité de règlement des différends de l'ARMP
Alwihda Info | Par Alwihda - 18 Septembre 2025
Par décret N°2303/PR/2025 du 17 septembre 2025, Monsieur AMIR ABDOULAYE ISSA est nommé membre du Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) au titre de l'Administration publique en remplacement de Me HOUSSINE PHILIPPE.
