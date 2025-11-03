Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Le Choléra officiellement déclaré dans le Barh El Gazel – Mobilisation générale et appel à l'aide


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 3 Novembre 2025


Ce 3 novembre 2025, Abdelaziz Tchanglang Tokama, Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Barh El Gazel, a tenu une réunion d’information cruciale sur la situation du choléra dans la province.


La rencontre s’est déroulée en présence des autorités locales (Secrétaire Général Provincial, délégués provinciaux, forces de défense et de sécurité, représentant du conseil provincial) et des partenaires techniques et financiers, notamment l’OMS.

 

Abdelaziz Tchanglang Tokama a officiellement confirmé l’apparition du choléra dans la province. Il a salué les efforts du délégué sanitaire et de son équipe face à cette épidémie.
 

Localités principalement touchées Période de notification Bilan (au 03/11/2025)
Guina (s/préfecture d’Eberia, dept. Beg Est) et Amsilep (chef-lieu) Depuis le 29 octobre 2025 15 cas notifiés, dont 5 décès

 

 

Le Délégué Général a insisté sur la nécessité d’une mobilisation collective et d’une communication diversifiée pour stopper la propagation de la maladie. Il a évoqué la nécessité d’un plan de riposte mené par les Ministères de la Santé, de l’Éducation et de l’Élevage.

 

Le Dr Foksia Elie, délégué de santé, a rappelé que la sensibilisation est la meilleure arme contre le choléra et a insisté sur :

  • La prise en charge rapide des patients.

  • Le traitement des environnements contaminés (32 ménages ont été pulvérisés à Guina, mais l'effort doit être accru).

  • Le conseil aux leaders religieux de reporter les prières funéraires jusqu’à ce que les causes des décès soient confirmées.

 

Le Délégué Général a appelé les médias et les leaders religieux et traditionnels à diffuser largement les messages de prévention axés sur une meilleure hygiène et l’accès à l’eau potable.

Il a également demandé un appui accru des partenaires techniques et financiers.

Les participants ont affirmé leur engagement à relayer les messages et ont demandé la mise en place d'un numéro vert gratuit pour une communication rapide et efficace autour de l’épidémie. L'administration provinciale a réaffirmé sa pleine mobilisation pour éradiquer le choléra.



