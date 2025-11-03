N’Djamena : la Commune et le CFC unissent leurs efforts pour un développement urbain durable

L’objectif de cette réunion était de renforcer le dialogue entre les autorités locales et les partenaires techniques et financiers, afin d’optimiser la mise en œuvre des projets structurants pour la capitale tchadienne.



Dans son discours d’ouverture, le maire de la ville de N’Djamena, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, a rappelé que : « Le développement n’est pas une somme de projets, mais une vision partagée mise en œuvre avec méthode et confiance. »



Le maire a insisté sur la volonté de la municipalité de bâtir des partenariats solides fondés sur la transparence, la durabilité et la confiance mutuelle.



Selon lui, la ville de N’Djamena fait face à de nombreux défis : une croissance démographique rapide, une pression croissante sur les infrastructures et les services urbains, ainsi que des enjeux environnementaux et sociaux majeurs.



Cependant, il estime que ces défis représentent aussi des opportunités d’investissement, d’innovation et de coopération.



La commune a ainsi engagé, depuis plusieurs mois, une politique ambitieuse de planification urbaine, de modernisation administrative et de gestion transparente, afin de renforcer la crédibilité de son action et d’attirer des financements structurants.



La feuille de route de la municipalité comprend sept axes prioritaires pour orienter le développement de la ville.



Un partenariat renforcé avec le CFC



De son côté, Philippe Chédanne, vice-président du Comité pour le Financement et la Coopération, a salué cette initiative, soulignant que le CFC constitue un cadre durable de concertation entre les bailleurs et les autorités tchadiennes.



Selon lui, l’objectif est de favoriser un financement plus efficace et coordonné des projets de développement, notamment dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures, l’eau, l’énergie, la santé et l’éducation.



Une coopération en marche



Cette rencontre marque une étape importante dans la relance du dialogue institutionnel entre la Commune de N’Djamena et ses partenaires.



Les participants ont réaffirmé leur engagement à travailler main dans la main pour transformer les défis urbains en leviers de développement durable, au service des habitants de la capitale.