Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

N’Djamena : la Commune et le CFC unissent leurs efforts pour un développement urbain durable


Alwihda Info | Par Katchibé Mapagne - 3 Novembre 2025


Face aux défis du développement urbain et à la nécessité d’une meilleure coordination des efforts financiers et techniques, la Commune de N’Djamena a tenu, ce mercredi 5 novembre 2025, une rencontre stratégique avec le Comité pour le Financement et la Coopération (CFC) à l’hôtel Radisson Blu.


N’Djamena : la Commune et le CFC unissent leurs efforts pour un développement urbain durable
L’objectif de cette réunion était de renforcer le dialogue entre les autorités locales et les partenaires techniques et financiers, afin d’optimiser la mise en œuvre des projets structurants pour la capitale tchadienne.

Dans son discours d’ouverture, le maire de la ville de N’Djamena, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, a rappelé que : « Le développement n’est pas une somme de projets, mais une vision partagée mise en œuvre avec méthode et confiance. »

Le maire a insisté sur la volonté de la municipalité de bâtir des partenariats solides fondés sur la transparence, la durabilité et la confiance mutuelle.

Selon lui, la ville de N’Djamena fait face à de nombreux défis : une croissance démographique rapide, une pression croissante sur les infrastructures et les services urbains, ainsi que des enjeux environnementaux et sociaux majeurs.

Cependant, il estime que ces défis représentent aussi des opportunités d’investissement, d’innovation et de coopération.

La commune a ainsi engagé, depuis plusieurs mois, une politique ambitieuse de planification urbaine, de modernisation administrative et de gestion transparente, afin de renforcer la crédibilité de son action et d’attirer des financements structurants.

La feuille de route de la municipalité comprend sept axes prioritaires pour orienter le développement de la ville.

Un partenariat renforcé avec le CFC

De son côté, Philippe Chédanne, vice-président du Comité pour le Financement et la Coopération, a salué cette initiative, soulignant que le CFC constitue un cadre durable de concertation entre les bailleurs et les autorités tchadiennes.

Selon lui, l’objectif est de favoriser un financement plus efficace et coordonné des projets de développement, notamment dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures, l’eau, l’énergie, la santé et l’éducation.

Une coopération en marche

Cette rencontre marque une étape importante dans la relance du dialogue institutionnel entre la Commune de N’Djamena et ses partenaires.

Les participants ont réaffirmé leur engagement à travailler main dans la main pour transformer les défis urbains en leviers de développement durable, au service des habitants de la capitale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/11/2025

Tchad : Dialogue permanent entre le Gouvernement et les Syndicats d’Enseignants (SET et CIST)

Tchad : Dialogue permanent entre le Gouvernement et les Syndicats d’Enseignants (SET et CIST)

Tchad : Deux incendies simultanés maîtrisés à Moussoro – Appel à la vigilance Tchad : Deux incendies simultanés maîtrisés à Moussoro – Appel à la vigilance 02/11/2025

Populaires

Cameroun : Des appels à une opération "villes mortes" de trois jours, à partir de ce lundi, circulent parmi les Camerounais

03/11/2025

Tchad : Message du Président Mahamat Idriss Déby Itno aux Dames Sao

03/11/2025

Le quotidien précaire des réfugiés soudanais installés au Tchad

03/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter