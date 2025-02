​Tchad : Annulation du vol Égyptair MS 0686 après deux heures d’attente à bord

Selon les témoignages des voyageurs, Égyptair a simplement demandé aux passagers de rentrer chez eux et de revenir à l’aéroport à 4 heures du matin, évoquant une panne technique de l’appareil. Aucun dispositif d’assistance ou de compensation n’a été mis en place, laissant les passagers livrés à eux-mêmes.



Même en cas de perturbation due à une panne technique, l’article 8 du règlement européen n° 261/2004 impose aux compagnies aériennes de rembourser ou de réacheminer les passagers vers leur destination dans des conditions similaires et dans les plus brefs délais.



Par ailleurs, l’article 9 du même règlement stipule que toute compagnie aérienne est tenue de fournir une assistance en cas d’annulation ou de retard prolongé. Cela comprend :

- Des rafraîchissements et repas ;

- Un hébergement à l’hôtel si nécessaire ;

- Le transport entre l’aéroport et l’hôtel ;

- Deux appels téléphoniques ou moyens de communication gratuits.



Or, dans ce cas précis, aucune de ces obligations n’a été respectée, forçant les passagers à récupérer leurs bagages sans solution immédiate.



Face à cette situation, l’Autorité de l’Aviation Civile est interpellée afin d’exiger que les compagnies opérant au Tchad respectent les normes internationales et les droits des passagers.



Les voyageurs espèrent que des mesures strictes seront prises pour éviter que de telles dérives ne se reproduisent à l’avenir.