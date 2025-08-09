​Tchad : Bilan positif du COST aux premiers Jeux scolaires et universitaires d’Annaba

Lors de cette rencontre, Idriss Adokony Adiker, président du COST, a souligné l’importance de cette compétition : « Ce jeu est un réservoir de futurs athlètes pour les équipes nationales (...) car le sport se pratique dès le jeune âge. C’est souvent dans ces compétitions que l’on découvre les meilleurs talents, que ce soit en football, en athlétisme, en basket ou en volley. »



Il a regretté que, au Tchad, le sport scolaire soit marginalisé : « Malheureusement, ici au Tchad, le sport est devenu la cinquième roue du carrosse. Il n’est pas pratiqué dans les écoles et, pire encore, nous n’avons pas de fédération scolaire et universitaire reconnue à l’international. C’est pourquoi, en tant que COST, nous avons inscrit ces athlètes au nom de cette fédération, afin que le Tchad ne soit pas absent à ces jeux. Et je ne regrette pas cette initiative. »



Les résultats ont été exceptionnels : avec seulement quatre athlètes engagés, le Tchad a remporté 5 médailles d’or, 2 de bronze et 1 d’argent. Tous les participants tchadiens sont montés sur le podium. Le président du COST a annoncé que ces jeunes bénéficieront d’une bourse de quatre ans et seront intégrés dans des centres d’excellence afin de participer à d’autres compétitions internationales.



Idriss Adokony Adiker a rappelé l’objectif principal de son institution : « Depuis que nous sommes à la tête du COST, notre but est d’aider les fédérations nationales à détecter de jeunes talents. Nous avons classé les fédérations afin de savoir lesquelles disposent d’équipes nationales. Sur les 28 fédérations existantes, certaines ne sont même pas reconnues par leurs instances internationales. Tant que cette reconnaissance n’est pas obtenue, elles ne peuvent bénéficier ni du soutien du COST, ni de subventions. »



Il a également annoncé que les deux athlètes de la Fédération de tir à l’arc bénéficieront eux aussi de l’accompagnement du COST.