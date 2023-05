​Tchad : Chad Friends International, la nouvelle association caritative

La présidente de l'association a souligné le manque de structures organisées pour renforcer et développer l'éducation des jeunes, des handicapés, des malades mentaux et des mères célibataires. Elle a ajouté qu'ils ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques et moraux et qu'ils sont souvent stigmatisés, marginalisés et victimes de discrimination au sein de la société tchadienne. La présidente a également précisé que Chad Friends International exercera dans le respect des principes proclamés dans la Charte des Nations Unies.



L'association prévoit d'organiser une campagne de sensibilisation sur la situation des personnes handicapées et de remettre des dons au cours de ce mois, selon l'équipe dirigeante de la jeune association.