​Tchad - Covid-19 : la population du Mayo Kebbi Ouest sous pression des forces de l'ordre

Ce mardi, des commerçants du marché hebdomadaire de Pala ont été dispersés à coups de matraques par la commission mixte de lutte contre le coronavirus. Des marchandises renversées, des personnes tabassées et le marché vide, tel est l'action de lutte contre le Covid-19 dans la ville de Pala.



Toutes les boutiques du marché ont été manu-militari fermées.



Les domiciles de certains sont transformés en débits de boissons. Les petits marchés dans les différents quartiers de la ville de Pala sont dispersés et installés dans des petits espaces.



La commission mixte constituée de la police, de la gendarmerie et de la police municipale sillonne les coins et recoins de Pala, conduisant beaucoup de personnes à faire du "sport" en fuyant au passage des hommes en treillis.



Le lavage des mains avec de l'eau et du savon se fait régulièrement dans quelques institutions opérationnelles de la ville.



Les sensibilisations s'intensifient au jour le jour pour le bonheur de tous par les organisations de la société civile de Pala.