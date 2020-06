​Tchad - Covid 19 : un fond mis à la disposition des organisations des jeunes

Le sous-comité sensibilisation a mis à la disposition des organisations des jeunes une somme de 10 millions de Fcfa pour appuyer les initiatives de lutte contre la Covid-19 et les organisations des jeunes qui font un travail de sensibilisation. Alors que ce fond vient d’être débloqué, il suscite d’ores et déjà des débats.



Le Conseil national consultatif de la jeunesse (CNCJ) a revendiqué la restitution immédiate de ce fonds pour qu’il en assure la gestion ; chose désapprouvée par l’assistance pour qui la distribution de 30.000 masques n’a pas été bien gérée par le CNCJ.



Ainsi, à travers une cérémonie officielle, la représentation des jeunes (2 représentants) dans le sous-comité de sensibilisation du Comité de gestion de crise sanitaire a remis ce samedi 20 juin 2020 des fonds à quelques organisations dont leur travail a été jugé pertinent sur le terrain.



Ahmat Haroun Larry et Yasmine Ahmat Bedera sont donc les représentants des organisations des jeunes au sein du Comité de gestion de crise sanitaire, conformément au décret n° 1007/PR/2020 du 19 mai 2020 portant mise en place des sous-comités spécialisés.



Pour Ahmat Haroun Larry, « cette somme de 10 millions de Fcfa est destiné pour appuyer les initiatives et organisations des jeunes qui font un excellent travail sur le terrain avec un impact visible. Ce fond n’est pas destiné à une organisation ou une corporation des jeunes mais tous ceux qui font le travail et continuent les actions de sensibilisation ».



Pour raison de transparence, une réunion d’urgence d’information à l’intention des organisations des jeunes a été convoquée vendredi au Stade Idriss Mahamat Ouya.



La représentation a décidé d’attribuer ce fond uniquement aux organisations des jeunes qui sont actives sur le terrain de sensibilisation, avec une procédure claire et transparente, ainsi qu'une décharge à l'appui. Une obligation de résultat et un rapport d’activité sont exigés.



Une dizaine d’organisations des jeunes ont reçu pour cette première journée une somme de 500.000 Fcfa chacune.