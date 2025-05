​Tchad : Crash d’un avion de surveillance au parc national de Zakouma – Deux morts

Un drame s’est produit dans la matinée du mercredi 14 mai 2025, aux abords du village de Goz-Djarat, à l’Est du parc national de Zakouma. Un avion de surveillance engagé dans une mission de suivi télémétrique aérien des rhinocéros s’est écrasé peu après son décollage, entraînant la mort de ses deux occupants.



L’appareil, un avion de type ZU-IXH, avait quitté la base de Zakouma à 05h06 pour localiser un rhinocéros signalé dans la zone. Alors qu’il effectuait des manœuvres de repérage, il s’est malheureusement abîmé au sol. Les deux victimes de l’accident sont :

– Charles Van Eden, pilote de nationalité sud-africaine ;

– Nicolas Hamid Taloua, écogarde tchadien et fonctionnaire du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable (MEPDD).



Dans un communiqué officiel, le ministère a exprimé ses condoléances les plus sincères aux familles des disparus, aux unités de gestion du parc de Zakouma, ainsi qu’à la représentation diplomatique de l’Afrique du Sud au Tchad. Le Secrétaire général adjoint du ministère, M. Youssque Manamat Adawi, a salué la mémoire des deux agents morts dans l’exercice de leur devoir au service de la conservation de la faune.



Le parc national de Zakouma est l’un des hauts lieux de la biodiversité en Afrique centrale et mène, depuis plusieurs années, un ambitieux programme de réintroduction et de suivi des rhinocéros noirs, en partenariat avec des organisations internationales.