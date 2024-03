​Tchad : Ecobank soutient la digitalisation fiscale à travers l’intégration de ses plateformes digitales avec l’application e-Tax

M. Sylvain Pendi-Bisseyou, Directeur Général d'Ecobank, a exprimé l'engagement de la banque envers la digitalisation au Tchad : « En tant que banque leader et pionnière de la digitalisation, Ecobank aspire à contribuer activement au développement économique et à l'intégration financière du continent. L'intégration de nos plateformes digitales avec e-Tax représente une étape significative dans cette vision. »



La plateforme E-Taxe, initiative de la Direction générale des impôts (DGI), est une application web conçue pour faciliter le processus d'immatriculation, de déclaration, et de paiement des impôts pour les contribuables. Elle permet également de soumettre des requêtes à l'administration fiscale et de recevoir des réponses en ligne. Selon le DG d’Ecobank, « désormais, tous les clients d’Ecobank peuvent effectuer le paiement de leurs impôts et taxes sur les canaux digitaux de la banque panafricaine. Il s’agit de OMNI Plus qui est une plateforme de banque en ligne dédiée aux grandes entreprises ; de OMNI Lite qui est la banque en ligne pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME); d’Ecobank Online et l’Application mobile pour les particuliers. Outre ces plateformes digitales, les clients peuvent également effectuer leurs paiements dans toutes les agences d’Ecobank. Le paiement des impôts et taxes dans nos agences n’est pas uniquement réservé à nos clients. Il est aussi accessible à tout contribuable qui ne dispose pas d’un compte à Ecobank», a-t-il déclaré.



MBAIRARI BARI HENRI, le directeur général des impôts, a quant à lui, signifié que « avec e-Tax, les contribuables bénéficient des procédures télématiques : télé déclaration et télépaiements, ce qui marque un tournant majeur dans la modernisation de nos finances publiques »,



Ecobank, reconnue pour son leadership dans l'intégration des technologies financières, adopte l'e-Tax en témoignage de son soutien à cette transformation numérique. Ce partenariat avec la DGI illustre la détermination commune à optimiser les relations entre les entreprises et l'administration fiscale, promouvant ainsi un environnement économique plus dynamique et intégré. Ecobank se positionne ainsi comme un acteur majeur de la digitalisation au Tchad, en facilitant l'adoption de l'e-Tax, outil clé en faveur de l'efficacité fiscale et de la transparence financière.