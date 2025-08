​Tchad – Football : Raoul Savoy nommé nouveau sélectionneur des Sao

La nomination fait suite à un appel à candidatures lancé le 1er juillet dernier et à une évaluation rigoureuse menée par le cabinet CAHR Management, dont le rapport final a été remis à la FTFA le 22 juillet 2025. Le choix de Raoul Savoy a été entériné par les autorités, marquant un tournant décisif pour l’avenir du football tchadien.



Un technicien expérimenté à la tête des Sao



Raoul Savoy, entraîneur helvético-espagnol, est bien connu en Afrique. Il a dirigé plusieurs sélections nationales, notamment celles de la République Centrafricaine, de la Gambie, de la Somalie, et plus récemment de l’Eswatini. Son profil a été retenu pour son expérience continentale, sa connaissance du football africain et sa capacité à bâtir des équipes compétitives avec peu de moyens.



Une mission stratégique



Le nouveau sélectionneur exercera ses fonctions dans le cadre d’un contrat de travail établi conjointement par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la FTFA. Sa mission principale : préparer les Sao aux échéances à venir, notamment les éliminatoires de la CAN 2027 et la Coupe du Monde 2026, dans lesquelles le Tchad espère faire bonne figure après plusieurs années d’instabilité technique.