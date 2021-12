​Tchad : Kandenoji Njetein et Homeland Empire présentent un Ebook sur le streaming

Considérant que le streaming a une place très importante dans l’industrie musicale, élément indispensable pour l’exportation de la musique tchadienne, le jeune producteur et manager, Kandenoji Njetein, connu sous le pseudo Roi Salomon, sort un dernier Ebook à l'avantage des promoteurs de la musique. Un geste très modeste et généreux de sa part.



Il incite les promoteurs, les artistes indépendants et le public à se pencher sur le sujet et à s’en servir de plus en plus. Révolutionnaire dans sa vision, il a personnellement expérimenté le milieu bien à l'international qu'au niveau national. D'où ce livre qui en ressort avec un pertinent résultat.



Il faut noter que Kandenoji Njetein a côtoyé plein de grands producteurs dans son parcours : en France, au Canada voire certains de la Jamaïque.



Kandenoji Njetein est un homme assez abordable et très sympathique lorsqu'il s'agit de partager ses connaissances. Il convie tout ceux qui désirent découvrir ce document à le télécharger gratuitement via ce lien : https://www.homelandempire.com/general-5