​Tchad : L'AICA lance ses activités de lutte contre la désertification

Le Directeur Général du pétrole, Djimtobaye Forest, a souligné que la terre, notre maison commune, est menacée par des problèmes naturels et artificiels nécessitant une prise de conscience urgente. Il a insisté sur le fait que protéger l'environnement revient à protéger la vie et à améliorer la santé des êtres vivants qui en dépendent.



Enfin, cette première édition vise à reboiser 10 000 palmiers et d'autres espèces dans la région de N'Djaména et ses environs entre le 29 juin 2024 et le 1er juillet 2025.