​Tchad : L'APEF promeut l'accès à l'assistance juridique et judiciaire pour les victimes de VGB

L'objectif était de sensibiliser les personnes victimes de violences basées sur le genre et dépourvues de ressources sur la manière de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes, notamment le système judiciaire.



Lors de son intervention, la panéliste Allahissem Euphrasie, également juge au tribunal de grande instance de N'Djamena, a souligné que le mécanisme d'assistance judiciaire au Tchad est encadré par la loi 021/PR/2019, qui a conduit à la création de la Commission nationale de l'aide juridique et de l'assistance judiciaire, relevant du ministère de la Justice chargé des droits humains.



Après avoir rappelé la définition de l'assistance juridique, la juge a souligné l'importance de sensibiliser la population à l'existence d'une loi protégeant les personnes défavorisées. Selon elle, l'aide juridique et judiciaire devraient normalement être gratuites. Il suffit de saisir le juge en charge du dossier ou le président du tribunal, pour les affaires relevant du tribunal de grande instance, et de leur expliquer la situation de la victime ou de la personne défavorisée.



Me Domaya Gladys a fait remarquer que bien qu'une loi protégeant les victimes de violences basées sur le genre ait été instituée, il existe des problèmes d'application sur le terrain. Elle a déploré la lenteur de la justice, qui décourage parfois les victimes et les pousse à abandonner leur action, contribuant ainsi à la récurrence des violences basées sur le genre.



Me Domaya Gladys a affirmé que le barreau du Tchad dispose de services d'assistance juridique et judiciaire en collaboration avec des partenaires tels que le PNUD, l'UNFPA et la Maison de la Femme. Elle explique : "Chaque fois qu'un cas se présente, la victime se rend à la Maison de la Femme, qui fait appel au bâtonnier, puis le bâtonnier sollicite le président de la Commission des droits de l'Homme, qui confie ensuite le dossier à un avocat." Elle a ajouté que le travail est mené jusqu'à la décision, sans frais pour la victime.



Les panélistes ont répondu à plusieurs questions posées par les participants, et une photo de groupe a marqué la clôture de cette conférence-débat.