​Tchad : L'APEF s'engage en faveur des femmes atteintes de fistules

L'objectif de cette initiative était de mobiliser les participants pour nettoyer le centre et d'avoir une meilleure compréhension des réalités vécues par les femmes atteintes de fistules.



Nadine Tomasta, chargée de communication et des relations publiques de l'APEF, a souligné que célébrer les droits des femmes implique également de prendre en compte celles qui souffrent d'une manière ou d'une autre. C'est dans cette optique que l'APEF a choisi de contribuer à la propreté de ce centre.



"Nous n'avons pas beaucoup de ressources pour elles, mais en nettoyant le centre et en prenant conscience des conditions de vie de ces femmes, cela nous permettra de mieux nous organiser pour les soutenir", a déclaré Nadine Tomasta.



Le thème choisi pour l'édition de cette année est "Innovation et technologie pour l'égalité des sexes".