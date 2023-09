​Tchad : La CONOREC recense plus de 28 000 personnes dans le Tibesti

Le chef de mission de la CONOREC, Ousman Ali Sougui, a affirmé lundi à Alwihda Info que la province du Tibesti a enregistré plus de 28 000 recensés, soit plus de 1060 % de réalisation.



Selon lui, sur une estimation de 2634 personnes à recenser, la CONOREC a réussi à en recenser plus de 28 000.



« Nous avons pu recenser plus de 28 000 personnes, ce qui nous permet de dire avec beaucoup de fierté que l'objectif est plus que jamais atteint. On ne s'attendait pas du tout à cela auparavant, mais c'est grâce à notre implication personnelle que le résultat du recensement est satisfaisant », a déclaré le chef de mission de la CONOREC, Ousman Ali Sougui.