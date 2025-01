​Tchad : Lancement du Canal U-Report en arabe pour renforcer l’engagement citoyen

La délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports de la commune de N’Djamena, en collaboration avec l’UNICEF, a lancé ce jeudi 25 janvier 2025, dans la grande salle de l’ONAMA, le Canal U-Report en arabe.



La cérémonie a vu la participation d’Anne Isabelle, cheffe de la communication pour l’engagement des jeunes à l’UNICEF, et de Mme Kadidja Abdramane Koko, directrice générale adjointe de la Jeunesse.



Le Canal U-Report en arabe a pour objectif de renforcer l’engagement citoyen des jeunes arabophones en utilisant des sondages gratuits et rapides par SMS pour recueillir leurs opinions sur des questions sociales importantes. Cet outil marque une avancée significative en matière d’inclusion linguistique et de participation des jeunes.



Encouragement à l’engagement des jeunes



Mme Kadidja Abdramane Koko a exhorté les jeunes à s’impliquer activement via U-Report pour exprimer leurs points de vue et contribuer à relever des défis environnementaux, sociaux et économiques.



« Chers jeunes, avec le Canal U-Report, nous espérons atteindre 2 millions de U-Reporters d’ici la fin de l’année. Dans une société moderne, la voix des jeunes est essentielle. Cet outil facilite la participation aux sondages et la contribution au développement de la société », a-t-elle déclaré.



Un outil adapté à la réalité du Tchad



Au Tchad, la large couverture de la téléphonie mobile constitue un atout majeur pour permettre aux jeunes de s’impliquer à travers des sondages thématiques. L’outil U-Report promet de devenir un levier clé pour le développement en impliquant les jeunes dans des discussions sur des sujets cruciaux.