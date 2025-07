​Tchad : Les clubs exclus des compétitions interclubs de la CAF pour la saison 2024-2025

Cette exclusion fait suite à l’absence d’un championnat national intégral, une exigence clairement stipulée par les règlements de la CAF et de la FIFA. En effet, les articles 6 et 7 du règlement des compétitions de la CAF prévoient qu’en cas d’interruption prolongée ou d’inexistence du championnat national pendant plus d’un an, une fédération membre perd le droit d’inscrire ses clubs aux compétitions continentales.



« Bien que cette décision soit regrettable, elle est dictée par les réalités sportives du pays et par le strict respect des règlements continentaux », a précisé le président de la FTFA.



Ce retrait forcé constitue un nouveau coup dur pour le football tchadien, déjà fragilisé par des années d’irrégularités dans l’organisation des compétitions nationales. La FTFA appelle à une restructuration rapide du championnat national pour rétablir la crédibilité du football local et permettre aux clubs tchadiens de retrouver leur place sur la scène africaine.



Cette mise à l’écart pourrait également avoir des répercussions sur le développement du football professionnel, les finances des clubs, et la motivation des jeunes talents à l’échelle nationale. La FTFA conclut en adressant ses salutations sportives aux présidents des ligues provinciales, les invitant à travailler ensemble pour redresser la situation.