​Tchad : Oxfam renforce les capacités des jeunes à Pala

Cette session de formation, qui s'étend sur 3 jours, vise à fournir aux participants les connaissances et compétences nécessaires pour élaborer des stratégies de plaidoyer, d'influence et de mise en œuvre.



Cette initiative de formation est rendue possible grâce à Oxfam et s'inscrit dans le cadre du projet "Citoyenneté active et gouvernance locale au Tchad".



Selon Mahamat Ibrahim Saleh, responsable de la bonne gouvernance et de l'influence chez Oxfam, ce renforcement des capacités permettra de soutenir la gouvernance de manière globale et de renforcer la démocratie au Tchad.