​Tchad : Un message d’unité et d’ambition pour les 65 ans d’indépendance

Revenant sur les avancées politiques récentes, notamment la fin de la transition et les élections, le Président a insisté sur l’importance de la décentralisation, de la bonne gouvernance et de la lutte implacable contre la corruption. Il a rappelé les priorités de son mandat : modernisation de l’agriculture et de l’élevage, amélioration des infrastructures, renforcement des systèmes de santé et d’éducation, et autosuffisance alimentaire.



Sur le plan sécuritaire, il a affirmé la détermination du Tchad à préserver sa souveraineté face aux menaces régionales, tout en poursuivant son rôle actif dans la lutte contre le terrorisme et la promotion de la paix, notamment en Centrafrique et au Soudan.



Le Chef de l’État a également évoqué les défis environnementaux, appelant à un effort national pour le reboisement, la protection de la faune et la résilience face au changement climatique. Il a terminé en exhortant les citoyens à respecter les lois, agir en patriotes et contribuer activement à la construction d’un Tchad prospère et uni.