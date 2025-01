​Tchad : Une épouse accouche d'un mort-né dans la chambre de son amant

Le proverbe dit : "Le larron aura beau chaparder, le propriétaire finit bien par l'attraper." L'histoire de Mira (prénom d'emprunt), une femme de 35 ans et mère de quatre enfants, en est une illustration frappante. Employée alors que son mari est au chômage, Mira profite de sa situation pour mener une double vie. Sous prétexte d'heures supplémentaires, elle trompe régulièrement son époux, un homme rusé et patient qui, depuis un moment, cherchait à rassembler des preuves de son infidélité.



Le mari, déterminé à confondre sa femme, imprimait ses messages romantiques et se rendait à son lieu de travail à l'improviste. Cependant, ses efforts semblaient vains... jusqu'à ce dimanche 12 janvier. Ce jour-là, Mira, prétextant une messe, se retrouve dans le lit de son amant, malgré son état de grossesse avancé.



Alors qu'elle est avec son amant, Mira ressent une douleur abdominale atroce. Ce dernier part immédiatement chercher de l'aide. À son retour, il découvre une scène tragique : Mira agonisait, perdant beaucoup de sang, et à ses côtés gisait un mort-né, enveloppé dans une vieille veste. Les pleurs des sœurs de l'amant alertent les voisins, qui contactent aussitôt le mari de Mira.



La police est rapidement intervenue sur les lieux. L'amant a été arrêté et placé en détention. Mira, quant à elle, a été transportée dans un centre hospitalier, où elle s'est réveillée en état d'amnésie. Elle a néanmoins appris que son mari, bouleversé et humilié, avait jeté ses affaires dans la rue avant de disparaître, fuyant les railleries et le scandale.