​Tchad : avis de disparition d’une fille à N’Djamena

Zoubeida Ahmat a disparu depuis quatre jours, a informé lundi soir sa famille à Alwihda Info. Elle est sortie de son domicile situé au quartier Guinebor à N’Djamena et n’a plus donné de ses nouvelles.



La famille lance un avis de recherche à toute personne qui l’aurait aperçue ou aurait des informations sur sa localisation.



La police a été informée et mène des investigations, précise la famille.



Contact de la famille : 60338669