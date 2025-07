Tchad : Le SIPT en phase finale pour renforcer la sécurité intérieure et régionale

Mark Branchflower, représentant du Secrétaire Général d'Interpol France, a salué les efforts continus de l'Union européenne dans le soutien au renforcement des capacités des forces de sécurité tchadiennes. Agnès Kouacs, cheffe de section Gouvernance, Sécurité et Migration à la délégation de l’Union européenne, a rappelé que le SIPT s'inscrit dans une série d'engagements européens pour la sécurité intérieure du Tchad, incluant le Projet d’Appui à l’Amélioration de la Sécurité Intérieure au Tchad (PAASIT), le soutien à la Gendarmerie Prévôtale et l’appui à la création du Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI).





L'atelier a pour objectif de valider les recommandations clés qui seront soumises aux partenaires techniques et financiers, afin de répondre collectivement aux défis majeurs de la mise en œuvre du projet. Un appel a été lancé aux membres du comité pour des observations constructives, cruciales à l'élaboration d'un document stratégique finalisé.



Le Contrôleur général de police Souleymane Abdoulaye Tahir, directeur de la coopération et de la programmation au Ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration, a souligné l'importance pour le Tchad, membre clé du G5 Sahel et seul pays de la bande sahélienne non encore intégré au Programme SIPAO (Système d’Information Policière d’Afrique de l’Ouest), de se doter d'une initiative aussi stratégique. Il a insisté sur l'appropriation nationale du SIPT pour garantir sa pérennité.





Lancé en 2016 avec l'appui de l'Union européenne et mis en œuvre par Interpol, le SIPT vise à soutenir la lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme. Le projet a déjà permis d'organiser plusieurs sessions de formation pour les agences chargées de l'application de la loi.



Le Tchad fonde de grands espoirs sur l'opérationnalisation du CREDOP, le cœur du projet SIPT. Ce système jouera un rôle central dans l'architecture sécuritaire du pays en fournissant des renseignements instantanés sur les antécédents judiciaires, facilitant l'identification des personnes recherchées, des armes, véhicules et autres objets d'intérêt pour les enquêteurs. Le SIPT permettra également de collecter des données statistiques sur la criminalité, aidant ainsi les autorités compétentes à prendre des mesures appropriées.





Le projet SIPT est un élément clé pour relever les défis sécuritaires auxquels le Tchad est confronté et répondre à l'aspiration de ses populations à la paix et à la sécurité.