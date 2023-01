​Tchad : collision entre deux véhicules sur la route entre Bebidja et Mbikou

Un accident de la route s'est produit hier soir sur la route entre Bebidja et Mbikou, causant des dommages matériels mais heureusement aucune perte humaine. Selon les témoignages recueillis sur place, les deux véhicules impliqués dans l'accident étaient en train de circuler sur la route lorsque la collision s'est produite.



L'un des véhicules était en train de retourner à Bebidja après avoir déposé ses passagers. L'autre véhicule, une voiture, venait de Moundou. Les causes exactes de l'accident restent à déterminer, mais il est possible que la conduite imprudente ou la fatigue au volant aient joué un rôle.