Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : démission du ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, Dr. Tom Erdimi


Alwihda Info | Par Alwihda - 5 Mars 2026


Le Premier ministre Allah-Maye Halina a annoncé avoir reçu la lettre de démission du ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle.


​Tchad : démission du ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, Dr. Tom Erdimi
Dans un communiqué officiel publié le 5 mars 2026 à N’Djamena, le chef du Gouvernement informe l’opinion nationale qu’il a pris acte de cette décision. Il a également salué la contribution du ministre démissionnaire à l’action gouvernementale ainsi que les services rendus à la Nation durant son mandat.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la lettre de démission a été transmise au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Chef de l’État, pour suite à donner.

En attendant les décisions qui seront prises, le Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle assurera la continuité du service public au sein du département.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/03/2026

Tchad : le ministre de la Santé répond à une question orale sur la prise en charge de l’insuffisance rénale

Tchad : le ministre de la Santé répond à une question orale sur la prise en charge de l’insuffisance rénale

Attaque de Boko Haram au Lac Tchad : le MPS condamne et appelle à l’unité nationale Attaque de Boko Haram au Lac Tchad : le MPS condamne et appelle à l’unité nationale 03/03/2026

Populaires

Tchad : trois militaires tués après une dispute liée à la relève de la garde

04/03/2026

Tchad : une nouvelle circulaire encadre les demandes de visa temporaire pour le Canada

04/03/2026

Tchad : nouvelles orientations pour la gouvernance dans la province du Borkou

04/03/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 26/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

Suspension du refus implicite de renouvellement de titre de séjour : Le préfet de l’Yonne condamné à délivrer un document de séjour

En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) En Afrique, le « on verra plus tard » n’a pas sa place (Laila Bastati) 25/02/2026 - Laila Bastati

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter