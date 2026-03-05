​Tchad : démission du ministre d’État chargé de l’Enseignement supérieur, Dr. Tom Erdimi

Dans un communiqué officiel publié le 5 mars 2026 à N’Djamena, le chef du Gouvernement informe l’opinion nationale qu’il a pris acte de cette décision. Il a également salué la contribution du ministre démissionnaire à l’action gouvernementale ainsi que les services rendus à la Nation durant son mandat.



Conformément aux dispositions légales en vigueur, la lettre de démission a été transmise au Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Chef de l’État, pour suite à donner.



En attendant les décisions qui seront prises, le Secrétaire d’État chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle assurera la continuité du service public au sein du département.