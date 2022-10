​Tchad : "des gens qui étaient médiocres sous Deby père sont promus ministres d'État", Succes Masra

"Il y a des gens qui étaient médiocres sous Deby père en tant que ministres et qui sont promus ministres d'État. C'est comme si vous aviez des mauvais maçons qui ont construit une mauvaise maison ; voulez refonder cette maison en élevant les maçons à la dignité de chef de chantier et d'architectes", relève Dr. Succes Masra.

Réagissant à la composition du nouveau gouvernement d'union nationale, Dr. Succes Masra, président du parti Les Transformateurs, estime qu'au vu des patronymes des membres du gouvernement, peu de tchadiens se reconnaissent dans sa diversité.Le leader politique affirme qu'il faut une "rupture" avec le système en place et annonce des actions citoyennes, notamment un "gouvernement du peuple" d'ici le 20 octobre, date initiale de la fin de la première période de transition.Le parti Les Transformateurs n'a pas pris part aux assises du dialogue national. Il exige le respect des critères de justice et d'égalité, et refuse de s'associer à toute démarche qui ne prendrait pas en compte ces critères.