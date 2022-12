​Tchad : frappé par la galère, un gendarme se plaint de l'absence de Masra à cause des frais de mission

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on. Dimanche dernier, autour d'un thermos rempli de thé rouge, des amis réunis au carré 24 à Walia, dans le 9ème arrondissement de N'Djamena, abordent dans leurs causeries l'actualité sociopolitique. Sous un manguier touffu, chacun assis sur une chaise, le débat vire aux récents évènements marqués par des manifestations populaires.



M.W., gendarme de son état -habitant dans les parages- s'est également joint au groupe, afin de communier avec ses voisins.



À son arrivée, ses voisins -contents de le revoir- se sont levés pour le saluer chaleureusement. Compte tenu de son métier de gendarme et de la mobilisation des forces de l'ordre pour l'encadrement des récentes manifestations, il s'était fait rare dans le quartier. Tout souriant, il s'est assis sur une natte au milieu de ses voisins, parlant de son travail et de son quotidien.



Un voisin curieux, infirmier de profession et habitant le même quartier, l'a interpellé : « Voisin, vous apparaissez régulièrement ces derniers temps en journée. Que se passe-t-il ? ». Celui-ci a répliqué de manière loquace : « c'est compliqué ces derniers temps, il n'y a rien comme opportunité. Avec les activités politiques de l'opposant Masra Succes, nos unités étaient constamment mobilisées avec des frais de mission supplémentaires. L'encadrement des manifestations populaires nous faisait gagner plus d'argent ».



« Depuis les évènements du 20 octobre 2022, provoquant le départ de l'opposant Succes Masra à l'extérieur du pays, nous n'avons plus ces opportunités. Sincèrement, c'est la galère ces derniers temps mais on tient le coup », poursuit-il.



À la suite des évènements du 20 octobre 2022, un état d'urgence a été décrété à N'Djamena, Moundou, Doba et Koumra, avant d'être levé à l'approche des fêtes de fin d'année.