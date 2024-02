​Tchad : hommage à l'artiste peintre Abdelkader Badaoui lors d'une exposition à TAIM ART

Né en 1954 à N'Djamena, Abdelkader Badaoui est reconnu comme une figure emblématique de l'art moderne des années 80. Achouakh Abakar Souleymane, artiste et galeriste, décrit Badaoui comme ayant laissé derrière lui une œuvre riche et un style influençant de nombreux peintres. Après des études en Arabie Saoudite et en France, il s'est consacré à l'art plastique, devenant l'un des pionniers du domaine au Tchad.



Achouakh Abakar Souleymane appelle le public tchadien à découvrir les œuvres de Badaoui, tout en soulignant les défis rencontrés par les artistes au Tchad, où le métier est souvent négligé. Elle mentionne également l'ouverture de la galerie dans le but de soutenir les artistes à réaliser leurs aspirations.