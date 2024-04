​Tchad : l'accès au système solaire domestique bientôt une réalité dans des villages du Moyen-Chari

L'objectif de ce projet est d'électrifier environ 1 000 000 de ménages, soit 6 000 000 d'habitants, dont 200 000 ménages résidant dans des camps de réfugiés et des communautés d'accueil, avec des actions ciblées pour soutenir les femmes chefs de famille.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, a demandé à la population du canton de faire bon usage de ces ressources, soulignant que ce sont des installations coûteuses que l'État tchadien a subventionnées pour offrir un meilleur accès à la lumière.



La ministre de l'Énergie, Mme Ndougonna Mbakasse Riradjim, a indiqué que ce projet comprend plusieurs composantes et reflète l'engagement fort des plus hautes autorités du pays à améliorer l'accès à l'énergie au Tchad profond.



À la fin de la cérémonie, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, a offert trois kits solaires à trois femmes âgées à titre de cadeau.