​Tchad : l'inondation, une catastrophe inquiétante qui laisse les familles dans le désarroi

Cette abondance de pluie a provoqué de graves inondations touchant l’ensemble du territoire tchadien, entraînant des pertes en vies humaines, des dégâts matériels et la destruction de cheptels. Ces conséquences ont également engendré des crises sociales et sanitaires dans tout le pays.



Il est à noter que cette catastrophe a fait de nombreuses victimes. Certains habitants ont dû abandonner leurs maisons envahies par l’eau et se réfugier dans des établissements publics, tandis que d’autres campent le long des routes. Avec la montée du fleuve Chari et du Logone, la panique est omniprésente, et trouver le sommeil est devenu un luxe pour les habitants des quartiers riverains, qui craignent que le fleuve ne déborde à tout moment.



Cette population vit dans l’angoisse et la dépression, espérant un miracle pour les sauver de cette situation désastreuse. Ce phénomène a entraîné des crises sociales, sanitaires et économiques dans tout le pays. Ces personnes, traumatisées et paralysées par la peur, méritent une attention particulière de la part des autorités, des personnes de bonne volonté, ainsi que des ONG et des associations.