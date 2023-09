​Tchad : le HCP évalue ses activités à mi-parcours à hauteur de 35%

Le vice-président du Haut Comité de Pilotage chargé du suivi de la mise en œuvre des recommandations et résolutions du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), Ndjegoltar Armand, en mission à Abéché, a animé une conférence-débat à l'Adetic d'Abéché ce mardi 19 septembre 2023. Lors de cette conférence, le conférencier a échangé avec les journalistes sur l'évolution de la mise en œuvre des recommandations et résolutions du DNIS, indiquant que la vulgarisation de ce dialogue est exécutée à hauteur de 35% jusqu'à présent.



Il a ensuite souligné les avancées significatives de la seconde phase de la transition, notamment l'adoption par le Conseil National de Transition le 27 juin 2023 du projet de loi portant constitution de la République du Tchad. Ce texte constitutionnel, élaboré par les Tchadiens eux-mêmes, comporte de nombreuses innovations visant à permettre un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Il appartient désormais au peuple tchadien de décider souverainement d'adopter ou de rejeter ce projet lors d'un référendum ultime, comme l'a déclaré le général Mahamat Idriss Deby Itno sur sa page Facebook.



Gambaye Ndjegoltar Armand a également souligné les efforts inlassables du HCP depuis son installation, travaillant en étroite collaboration avec le Premier Ministre, Chef du Gouvernement d'Union Nationale, pour faire de cette phase de transition un succès éclatant. Il a assuré que le Haut Comité de Pilotage poursuivra sa mission avec le soutien des plus hautes autorités de la transition et l'appui de partenaires, dans le but de permettre à tous les Tchadiens et aux partenaires techniques et financiers d'apprécier à leur juste valeur les actions et activités entreprises par le HCP.