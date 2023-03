​Tchad : le MPS célèbre son 33ème anniversaire à Amdjarass

Les conditions des Baministes



Haroun Kabadi affirme que « les Baministes ont escaladé des montagnes escarpées en côtoyant des scorpions et des serpents. Ils ont dormi à la belle étoile, grelottant de froid, souvent sans couverture et le ventre creux. Ils ont affronté les vents de poussière, la brume et le brouillard. Ils ont parcouru de longues distances à pied, parfois sans nourriture ni eau sous un soleil de plomb. Ils ont subi une pluie de bombes ennemies. Ils ont vu mourir leurs amis les plus chers et leurs parents les plus proches sous les balles de l’ennemi. Ils ont tout vu. Ils ont tout subi. Ils ont tout enduré. Mais ils ont tenu bon jusqu’à la victoire finale le 1er décembre 1990. » Il ajoute qu'ils ont vécu un enfer sur terre.



Pour rendre hommage aux Baministes, le Secrétaire général propose que leurs noms soient gravés dans un futur proche sur une stèle à ériger à l’endroit même où s'est tenu le Congrès de Bamina. De plus, il suggère que le parti entreprenne un travail de mémoire qui consisterait à recueillir les témoignages de tous les compagnons vivants du Maréchal et à les consigner pour la postérité dans un livre ou sous la forme d'un film documentaire. Ce serait un pas important vers la rédaction de l'histoire du parti et de sa contribution à la construction du Tchad moderne.



Appel d’Amdjarass



"À partir d'ici, je lance un appel d'Am-Djarass à toutes les forces politiques et sociales qui partagent notre vision. Je les appelle à se joindre à nous pour former ensemble une grande alliance pour la refondation du Tchad. Cet appel s'adresse également à toutes les personnes de bonne volonté et de bonne foi, aux jeunes et aux femmes, aux intellectuels et aux artistes, ainsi qu'à tous ceux qui se soucient de l'avenir du Tchad", a conclu Haroun Kabadi, Secrétaire général du MPS.