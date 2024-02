​Tchad : le RAJAT organise une messe d'action de grâce pour soutenir l'UCAC de Moundou

La cérémonie se tiendra à la cathédrale Notre Dame de la Paix et sera présidée par l'archevêque métropolitain de Ndjamena, Mgr Edmond Djitangar Goetbe, le dimanche 4 février 2024 à 09h30. Cette messe aura pour but de lever des fonds pour soutenir l'Université Catholique d'Afrique Centrale du Tchad (UCAC), située sur le campus de Moundou.



Face aux besoins croissants en matière d'éducation et aux limites des subventions extérieures, l'Église catholique continue de s'engager pour offrir un cadre d'enseignement adapté et cohérent aux jeunes. M. Gueroumbaye Mgomibé Marius, Président du RAJAT, souligne l'importance de cette initiative des évêques du Tchad, appelant tous les citoyens tchadiens, en particulier les fidèles catholiques, à y participer activement.