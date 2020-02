​Tchad : le RAPCLO condamne "vigoureusement" l’attaque rebelle au Tibesti

Le président du Réseau des associations pour la paix et la cohabitation pacifique du Logone occidental (RAPCLO), Moussa Alkhali Moussa, s'est dit touché, dans un communiqué, par "des attaques des mercenaires, des barbares et un groupe de bandits le 19 février 2019 au Tchad."



Il dit apporter son "soutien indéfectible au Président de la République ainsi qu’à l’armée nationale tchadienne qui a anéanti ces aventuriers qui veulent verser inutilement le sang des tchadiens qui n’aspirent qu’à la paix et à la cohésion sociale."



Pour le RAPCLO, cette attaque terroriste dans le Tibesti ne vise qu’à "endeuiller le peuple tchadien et saper les efforts de développement et la politique de l’émergence du pays entamé par le Président de la République."



Moussa Alkhali Moussa exhorte la population tchadienne dans son ensemble à "la vigilance pour dénoncer toute infiltration d’où qu’elle vienne, tendant à déstabiliser la paix et la quiétude au Tchad chèrement acquises par le Président de la République dans sa vision éclairée faisant du Tchad un pays émergeant dans le concert des nations."



Le RAPCLO demande au gouvernement tchadien et aux partenaires du Tchad de "mettre des moyens logistiques conséquents à la disposition des forces de l’ordre et de la sécurité afin de contrecarrer ces actions et mercenaire et barbares dans toute l’Afrique et le monde touché par un phénomène qui vise qu’à verser inutilement le sang des humains."