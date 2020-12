​Tchad : le préfet de la Kabbia sensibilise des villages meurtris par des violences

Le préfet du département de la Kabbia, Abdallah Abdoulaye Nassour, s’est rendu respectivement dans la sous-préfecture de Pont-Karoual et Berem, dans la province du Mayo Kebbi-Est, pour véhiculer les messages de la paix et de la cohabitation pacifique à l’endroit des responsables traditionnels.



Il a visité tous les villages qui ont connu des conflits intercommunautaires ayant opposé les éleveurs et les agriculteurs dans un passé récent. Cette visite du nouveau préfet du département de la Kabbia, Abdallah Abdoulaye Nassour, vise à encourager les éleveurs et les agriculteurs à renforcer la cohabitation pacifique, le vivre-ensemble et le pardon de cœur entre les deux parties vivant dans cette zone.



Au cours d’une rencontre avec les représentants de différentes communautés, il les a exhorté à faire passer les message la paix et la cohabitation entre les différentes communautés qui vivent dans la zone. Le préfet a attiré leur attention sur la paix toujours exprimée et souhaitée par le Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno.



« Nous vous sensibilisons sur la cohabitation pacifique entre vos communautés. Je dis tout simplement que les éleveurs et les agriculteurs sont condamnés à vivre ensemble. Oubliez le passé triste que vous avez connu récemment. Il faut que l’autorité soit restaurée à tous les niveaux », a martelé le préfet du département de la Kabbia, Abdallah Abdoulaye Nassour.