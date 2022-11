​Tchad : les députés adoptent deux projets de renforcement de la santé maternelle et infantile

Sa mise en œuvre prend en compte entre autres l'amélioration des services de la santé maternelle, néonatale et infantile, le large accès à ces services, le renforcement de l'offre et la demande de services de santé au niveau communautaire et le renforcement de la gouvernance du secteur sanitaire.



Les hôpitaux des provinces de l'Ennedi-Est, du Mandoul et du Salamat en sont les principaux bénéficiaires. Celui de Bongor et l'hôpital de la mère et de l'enfant de N'Djamena seront appuyés.



Le remboursement du prêt s'étale sur 15 ans. Et si le Tchad utilise à bon escient ce prêt, il pourra en bénéficier davantage car le fonds LLF est de 2,5 milliards, confie Moussa Batraki.