​Tchad : les maîtres communautaires du Sila galvanisés

Le délégué provincial du Sila à l'éducation nationale, Bichara Issa Assamah, a tenu mardi une réunion avec les différents maîtres communautaires de la province. Il a donné des orientations et conseils pour renforcer le secteur éducatif. Il a également recueillis leurs préoccupations.



Les maitres communautaires ont été félicités pour leurs efforts. Ils ont partagé leurs doléances axées sur l’amélioration des conditions de travail et le renforcement des capacités.



Le délégué a demandé aux maitres communautaires de respecter les procédures et contrats signés avec l’Unicef pour appuyer la province de Sila en matière d'éducation.



Au Tchad, les maîtres communautaires représentent une part importante des enseignants du primaire (autour de 60%). Bien qu'ils jouent un rôle de premier plan, ces dernières années, pour faire face à leurs carences, le département de l'Éducation nationale s'attelle à renforcer leurs capacités.