​Tchad : libération de trois otages enlevés en août à Lamé

Enlevés contre rançons, les deux filles et un homme sont rentrés chez eux depuis quelques jours dans le village Zavou, sous-préfecture de Lamé. La libération des filles s'est faite contre rançons mais sans précisions du montant versé au malfrats, tandis que pour l'homme, c'est grâce à un accrochage entre les malfrats et l'armée camerounaise qu'il s'est échappé des mains de ses bourreaux.



Les trois personnes ont été kidnappées dans la nuit du 29 au 30 août 2021 dans le village Zavou par plusieurs hommes inconnus armés. Malgré les recherches et la chasse menée par les forces de défense et de sécurité tchadienne, la population et d'autres personnes, rien n'avait filtré sur le sort des otages qui ont été détenus pendant plusieurs semaines en captivité.



Des chefs de familles quittent le village



Pour l'instant, le village Zavou se vide de sa population car plusieurs dizaines de pères de familles ont préféré aller vivre ailleurs et surtout loin des menaces des malfaiteurs. C'est l'exemple du père des deux filles et biens d'autres qui sont appauvris par le commerce de la honte depuis plusieurs décennies. Ces chefs de ménages ont définitivement pliés bagages en quittant cette terre du village Zavou qui semble leur porter malheur.



Pour le dernier cas d'enlèvement contre rançons, une autorité traditionnelle de la zone de Lamé a été mise aux arrêts à la maison d'arrêt de Pala depuis le 21 août dernier. Elles est soupçonnée de complicité d'association de malfaiteurs.